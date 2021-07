PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger fliegen auf +++ Rollerfahrer schwer verletzt +++ Aktuelle Blitzer

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrügerische Autoankäufer entlarvt

Idstein, Saarbrücker Platz, Donnerstag, 01.07.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend versuchten in Idstein zwei Betrüger im Zuge eines Automobilankaufs, durch gezielte Manipulation des Fahrzeugs den Preis zu senken, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben und flüchteten. Ein 36-Jähriger hatte zuvor seinen Audi S5 über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten, woraufhin er das Interesse der zwei Täter weckte, welche ein Treffen vereinbarten. Zu dem besagten Treffen auf einem Parkplatz am Saarbrückerplatz erschienen neben dem 36-jährigen Verkäufer sowie seiner 24-Jährigen Begleiterin die zwei unbekannten Täter. Einer der Täter habe den Besitzer des Audi in ein Gespräch verwickelt, sodass dieser dem zweiten eine Probefahrt gestattete. Kurze Zeit später sei der Mann mit dem PKW zurückgekehrt und habe sogleich damit begonnen, angebliche Mängel am Fahrzeug aufzuzeigen. Hierbei wurde seitens der Täter darauf hingewiesen, dass sich Öl im Kühlwasser befinden würde. Dem 36-Jährigen sei dies seltsam vorgekommen, woraufhin er einen befreundeten Mechaniker kontaktierte, welcher die Form der Betrugsmasche erkannte. Als er daraufhin die beiden Unbekannten damit konfrontierte, seien diese in einen schwarzen BMW Kombi mit Kurzzeitkennzeichen gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Nachgang stellte der Inhaber des Audi weiterhin eine frische Beschädigung in Form eines Kratzers im Fahrersitz fest. Insgesamt entstanden durch die Manipulationen ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die zuständige Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beide Männer seien auffallend groß und dunkelhaarig und jeweils mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke Prada mit auffälliger, roter Prada-Aufschrift im Brustbereich und Turnschuhen bekleidet gewesen. Der Täter, welcher die Probefahrt unternommen habe, sei zudem sehr kräftig gewesen.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation in Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall mit verletztem Roller-Fahrer, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Donnerstag, 01.07.2021, 22:45 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend ereignete sich im Bereich der Rheingaustraße in Oestrich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller, bei dem sich der Fahrer des Zweirads schwer verletzte. Nach ersten Erkenntnissen, befuhren ein 19-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer mit einem VW Polo die Rheingaustraße aus Richtung Mittelheim in Richtung Hattenheim. Der junge Fahrer aus Oestrich habe daraufhin laut eigener Aussage nach links in die Straße "Obere Bein" einbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden Motorroller, welcher ebenfalls die Rheingauerstraße entlangfuhr übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge in dessen Verlauf sich der 50 Jahre alte Fahrer des Rollers schwer verletzte und zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Insassen des PKW blieben unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Motorroller ohne Licht unterwegs gewesen sein, woraufhin dieser für weitere Ermittlungen sichergestellt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

3. Fahrzeug überschlägt sich nach Unfall, Aarbergen-Panrod, Landesstraße 3031, Donnerstag, 01.07.2021, 12:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag kam es im Bereich Aarbergen-Panrod auf der L3021 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug, jedoch keine Person zu Schaden kam. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 25 Jahre alter Kettenbacher die Landesstraße aus Richtung Panrod in Richtung Daisbach. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der junge Mann vermutlich die Kontrolle über seinen Opel Kadett, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam dabei auf dem Dach liegend zum Stillstand, woraufhin sich der Fahrer unverletzt und selbstständig aus dem Auto begeben konnte. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie zwei Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: B260, Gemarkung Bad Schwalbach Donnerstag: B417, Gemarkung Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann

