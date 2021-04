Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

silberner VW gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Freitag (23.04.2021), 17:00 Uhr und Montag (26.04.2021), 09:30 Uhr kam es auf der B58, auf Höhe des Issumer Tor 45 zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Mercedes Sprinter beschädigt wurde.

Der Fahrer des Spinters hatte den Transporter am Freitag ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Am Montagmorgen wurden dann die frischen Unfallschäden am Fahrzeug entdeckt. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges hatte den Sprinter an der hinteren linken Seite sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schadensverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Nach der Auswertung erster Unfallspuren handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbernen Volkswagen. Hierbei kommen die folgenden Modelle als Verursacherfahrzeug in Betracht: Golf Cabriolet aus den Baujahren 2012 bis 2016, Golf Variant aus den Baujahren 2009 bis 2013 oder ein VW Touran aus den Baujahren 2009 bis 2015. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich an der rechten Fahrzeugseite, insbesondere im Bereich des Außenspiegels beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell