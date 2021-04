Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Bei Trickdiebstahl in die Kasse gegriffen

Geldern (ots)

Am Samstag (24.04.2021) kam es gegen 14:00 Uhr in der Filiale eines Diskounters an der Straße "Am Ölberg" zu einem Trickdiebstahl bei dem eine unbekannte Täterin einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete.

Die Tatverdächtige, die als südeuropäisch aussehende Frau beschrieben wird, hatte ihre langen dunklen Haare zum Zopf gebunden und trug eine Sonnenbrille.

Sie hatte zunächst ihre Einkäufe bezahlt und bat die Kassiererin danach, einen Einhundert-Euro-Schein zu wechseln. Beim Wechselvorgang griff die Unbekannte mehrfach in die Kasse. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tatverdächtigen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell