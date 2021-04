Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Beutezug rund um die Weyerstege, Weberstraße und Ackerstraße

Kleve (ots)

Unbekannte Einbrecher zogen in der Nacht von Sonntag auf Montag (26. April 2021) durch die Weberstraße und umliegende Straßen. Sie versuchten an mindestens zehn Häusern die Tür aufzuhebeln, um sich Zutritt zu den Kellerräumen zu verschaffen. An der Weyerstege, der Weberstraße und der Lindenallee waren jeweils zwei Häuser betroffen. An den beiden Objekten an der Weberstraße machten die Täter auch Beute, u.a. entwendeten sie diverses Werkzeug und einen Satz Sommerreifen. Weiter kam es an der Ackerstraße, der Römerstraße und der Kockstege zu jeweils einem Einbruchsversuch. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

