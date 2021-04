Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht im Parkhaus

Geldern (ots)

Am Freitag (23.04.2021) wurde in einem Parkhaus am Westwall ein geparkter Audi bei einer Unfallflucht beschädigt.

Der Halter des Audis hatte seinen Wagen gegen 11:19 Uhr in einer Parkbucht abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 13:00 Uhr eine frische Beschädigung rechtsseitig an der vorderen Stoßstange entdeckt.

Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits vom Unfallort entfernt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell