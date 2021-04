Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Fahrer eines "babyblauen" Autos gesucht

Kleve (ots)

Am Montag (26. April 2021) zwischen 08:50 und 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren den Spiegel eines Opel Zafira, der am Straßenrand der Frankenstraße abgestellt war. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah sich um: Er erkannte ein "babyblaues" Fahrzeug, das offenbar kurz zuvor an dem Opel vorbeigefahren war, kurz anhielt und dann weiterfuhr. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

