Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Reyershäuser Straße; Dienstag, 23.02.2021, 06:25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (TH) - Am frühen Dienstagmorgen gegen 06:25 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Göttinger Straße und Reyershäuser Straße, wodurch eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 27-jähr. Frau aus Duderstadt befuhr mit ihrem Pkw die Reyershäuser Straße in Richtung Nörten-Hardenberg. Hierbei übersah sie den Pkw eines 39-jähr. Mannes aus Duderstadt, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der 39-jähr. Duderstädter leicht verletzt und begab sich aufgrund von Schwindelgefühlen in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i. H. v. ca. 2000 ,--- Euro.

