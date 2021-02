Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße; Montag, 22.02.2021, 14:11 Uhr

NORTHEIM (TH) - Montagmittag gegen 14:11 Uhr ist es in der Göttinger Straße in Northeim zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen gekommen.

Ein 28 jähr. Mann aus der Gemeinde Bovenden befuhr die Göttinger Straße aus Richtung Nörten-Hardenberg kommend in Richtung Northeim. Da in einem Kreuzungsbereich die dortige Ampel von grün auf gelb wechselte, bremste der Fahrzeugführer seinen Pkw ab. Dies übersah ein 46-jähr. Northeimer und fuhr mit seinem Pkw auf den bremsenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahreugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung der Helios-Klinik Northeim zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 8000 ,--- Euro.

