Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochsitz angezündet

53945 Blankenheim-Rohr (ots)

Donnerstagvormittag (11.55 Uhr) bemerkten Anwohner an der Kreisstraße 79 ein Feuer in der angrenzenden Feldgemarkung. Sie informierten die Feuerwehr und die Polizei. Es wurde festgestellt, dass Unbekannte offensichtlich einen Hochsitz in Brand gesetzt hatten. Nach Aussage des Jagdausübungsberechtigten handelte es sich um einen neuen Ansitz. Dieser sollte am Folgetag aufgestellt werden.

