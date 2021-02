Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frontalzusammenstoß bei Abbiegevorgang

Northeim (ots)

37154 Northeim, B 241 in Höhe Abzweig K 406; Montag, 22.02.2021, 15:07 Uhr

NORTHEIM (TH) - Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw ist es am Montagnachmittag gegen 15:07 Uhr im Bereich des Abzweiges der B 241 und der K 406 gekommen.

Ein 50-jähr. Mann aus Bad Segeberg beabsichtigte, mit seinem Pkw von der B 241 nach links auf die K 406 in Richtung Hollenstedt abzubiegen. Hierbei übersah er den von vorne kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw einer 34-jähr. Frau aus Moringen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Hierdurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik Northeim transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i. H. v. mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell