Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste; Dorum Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang

Cuxhaven (ots)

Am Samstagabend, gegen 17.54 Uhr, kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der Blickhausener Landstraße zwischen den Ortschaften Dorum-Neufeld und Dorum. Ein 44-jähriger Mann aus Weyhe fuhr mit seinem Pkw, Audi A4, in Richtung Dorum und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw, schleuderte in den Seitenraum und prallte dort mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Der mit vier Personen besetzt Pkw wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Ein 24-jähriger Mitfahrer wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb. Die anderen Insassen wurden zum Teil schwerverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

