Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Wasserwerker in den Gemeinden Geestland und Wurster Nordseeküste

Cuxhaven (ots)

Gemeinden Geestland/Wurster Nordseeküste. In den Letzten Tagen traten in den Gemeinden Geestland und Wurster Nordseeküste mehrfach Personen in Erscheinung, die sich fälschlicherweise als Wasserwerker ausgaben. Dabei berichteten sie, dass es in der jeweiligen Straße zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und baten die Hausbewohner, das Wasser laufen zu lassen.

Einer der Fälle ereignete sich heute (18.02.2021), gegen 08.15 Uhr, in Langen im Lehmkuhlsweg. Auch hier nutzte eine Person die beschriebene Legende um in das Haus zu gelangen, hierbei trug sie eine Warnweste. Eine zweite männliche Person mit Mütze befand sich vor dem Haus, dürfte aber nicht in das Einfamilienhaus gelangt sein. Bislang wurde zumindest nicht festgestellt, dass etwas gestohlen wurde.

Es ist damit zu rechnen, dass die Personen auch in den nächsten Tagen versuchen werden sich unter der o.a. Legende Zutritt zu Wohnhäusern zu verschaffen. Bitte beachten Sie unsere bereits mehrfach genannten Präventionshinweise zu dieser Thematik und vergewissern Sie sich über die Korrektheit der Angaben von nicht bestellten Dienstleistern und Handwerkern, bevor jemand eingelassen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell