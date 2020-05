Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Arbeiter stirbt bei Betriebsunfall

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Mann ist am Mittwoch in einem Maschinenbauunternehmen bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der 37-Jährige arbeitete an einem Brennofen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich die tonnenschwere Tür des Ofens und begrub den Mann unter sich. Der Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Hierzu wurde ein Gutachter beauftragt. |erf

