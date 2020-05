Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in der Wachtelstraße in das evangelische Jugendhilfezentrum eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stiegen Einbrecher durch ein Kellerfenster in das Haus der Einrichtung ein. Vermutlich gelangten sie über ein Garagendach in den Garten des Anwesens, dort brachen sie ein Kellerfenster des Gebäudes auf. Die Diebe durchsuchten Büros und stahlen Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

