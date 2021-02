Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Leichtverletzter in Cuxhaven +++ Fahrradfahrerin stürzt in Loxstedt +++ Ohne Führerschein unterwegs in Nesse

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Mittwochnachmittag (17.02.2021), gegen 16:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wagnerstraße in Cuxhaven, bei dem sich eine 68-jähriger Cuxhavenerin leicht verletzt hat. Sie hatte mit ihrem Pkw der Marke VW in der Wagnerstraße links abbiegen wollen. Dazu verringerte sie ihre Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein nachfolgender 18-jähriger Cuxhavener erkannte das Vorhaben zu spät und wollte noch mit seinem Pkw der Marke VW linksseitig ausweichen. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und die 68-Jährige verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes leicht, musste aber nicht vor Ort behandelt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Loxstedt. Am Mittwochabend (17.02.2021), gegen 17:30 Uhr, stürzte eine Fahrradfahrerin in der Helmut-Neynaber-Straße in Loxstedt, weil sie alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad einen Lkw-Auflieger touchierte, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Die 84-jährige Loxstedterin zog sich infolge des Sturzes so schwere Verletzungen zu, dass sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Gemeinde Loxstedt/Nesse. Am Mittwochabend (17.02.2021), gegen 22:05 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 35-Jährigen aus der Gemeinde Loxstedt, der einen Pkw der Marke BMW führte, im Ortsteil Nesse. Dabei stellte sich heraus, dass der Loxstedter gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dies erklärte sich auch durch den Umstand, dass der nunmehr Beschuldigte im Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nie eine Fahrerlaubnis besessen hat. Auch gegen seine Lebensgefährtin, die Halterin des Pkw, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, da sie ihm den Pkw überlassen hatte.

