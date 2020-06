Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Polizei schnappt Fahrraddiebe

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (1. Juni, gegen 5 Uhr) ist ein 32-Jähriger Zeuge eines Fahrraddiebstahls an der Straße Am Golfplatz geworden. Er konnte beobachten, wie drei Männer zu Fuß in der Nachbarschaft auftauchten und kurze Zeit später mit drei Fahrrädern (darunter ein Mountainbike und ein E-Bike) davonfuhren. Der Zeuge rief die Polizei, welche schnell herausfand, dass die Räder aus dem Keller einer benachbarten Familie stammen. Das Schloss an der Kellertür war aufgebrochen. Polizisten konnten zwei Verdächtige (36 und 45) nur kurz nach dem Notruf in der Nähe festnehmen. Die drei Fahrräder wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen Diebstahls auseinandersetzen.

