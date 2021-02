Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Samtgemeinde Land Hadeln/Otterndorf. Bereits am vergangenen Samstag (13.02.2021, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Otterndorf. Ein 55-Jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln hatte in der Marktstraße seinen Van, ein Nissan E-NV 200 EVALIA in grau, auf dem Parkplatz des Getränkemarkts (Höhe Haus-Nr. 47) geparkt. Bei der Rückkehr zu seinem Pkw stellte der 55-Jährige einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest, der sich über die vordere Tür, die Schiebetür und das hintere Seitenteil zog. Ein Verursacher/eine Verursacherin gab sich nicht zu erkennen. Augenscheinlich stammte der Schaden von einem Einkaufswagen, der am Pkw entlanggeschrammt sein könnte. Wahrscheinlich hatte der Verursacher/die Verursacherin den Schaden bemerkt, da entsprechende Wischspuren am beschädigten Pkw vorhanden waren. Der Sachschaden betrug 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Otterndorf (04751-338350) oder der Polizei in Cuxhaven (04721-5730).

