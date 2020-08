Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steine auf der Fahrbahn, Zeugen gesucht

Kaiserslautern/Baalborn (ots)

Am Freitag legte ein Unbekannter am Ortseingang Baalborn faustgroße Steine auf die Fahrbahn. Zwei Pkw-Fahrer erkannten die Gefahrenstelle zu spät und überfuhren die Steine. Ob ein Schaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagnachmittag bis zum frühen Abend, ca. 20:40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Tel. 0631-369-2150 entgegen. |ho

