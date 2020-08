Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verbrannte Marmelade löste Feuerwehreinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag, 14.08.2020, gegen 14:30 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordbahnstraße aus. Eine Bewohnerin verließ offenbar für wenige Minuten ihre Küche, in der sie gerade Marmelade einkochte. Schon nach kurzer Zeit entstand eine starke Rauchentwicklung durch angebrannte Marmelade, die den Brandmelder auslöste. Durch die Feuerwehr mussten vor Ort keine Maßnahmen getroffen werden, da einfaches Lüften der Wohnung ausgereicht hatte. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vorsorglich alarmiert worden. |ho

