Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Amtshilfe für die Polizei, Ölspur und Baum auf Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:21 Uhr zu einer Amtshilfe für die Polizei in den Ortsteil Altenvoerde alarmiert. Vor Ort musste eine verschlossene Wohnungstür geöffnet werden. Die Tür der Wohneinheit konnte "gewaltfrei" geöffnet werden und die Feuerwehr die mit 4 Einsatzkräften vor Ort war konnte Ihren Einsatz um 09:40 Uhr beenden.

Um 13:11 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Ölspur in die Heinrichstraße alarmiert. Eine ca. 400m lange Ölspur wurde mittels Warneinrichtungen und Ölwarnschildern abgesichert; anschließend wurde die Ölspur durch eine Fachfirma beseitigt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 15.25 Uhr beendet werden.

In den frühen Abendstunden, um 18:25 Uhr wurde die Feuerwehr zur Loherstraße alarmiert. In einer Wohneinheit eines Mehrfamilienhauses hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Aufmerksame Nachbarn hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen wurde das Gebäude geräumt, von außen kontrolliert und von einem Trupp unter Atemschutz, mit einem Löschangriff in Bereitstellung, begangen und kontrolliert. Der Rauchmelder hatte nicht bestimmungsgemäß ausgelöst und somit konnten die 14 Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschgruppe Voerde Ihren Einsatz um 19:09 Uhr beenden.

Parallel zu diesem Einsatz wurde die Löschgruppe Oberbauer um 18:39 Uhr zu einem Einsatz: "Baum über Fahrbahn" am Ahlhauser Hammer alarmiert. Der Baum wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert, von der Fahrbahn geschafft und die Verkehrsfläche gereinigt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte der Löschgruppe um 19:32 Uhr beendet werden.

