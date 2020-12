Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autoscheibe zerstört

GermersheimGermersheim (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Passanten die zerstörte Scheibe an einem Ford Transit mit schweizer Kennzeichen in der Hans-Graf-Sponeck-Straße in Germersheim fest. Aufgrund der Spurenlage wird von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

