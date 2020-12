Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau - Unfall durch Aquaplaning

A65/Landau (ots)

Soeben befuhr am 24.12.2020 gegen 12:35 Uhr ein Volvo-Fahrer aus dem Raum Heidelberg die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Landau-Süd verließ er die Autobahn. Im Abfahrtsbereich verlor der Volvo-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei schlitterte der PKW Volvo circa 20 Meter auf der Leitplanke entlang und kam auf dieser zum Stehen. Der Volvo-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am PKW sowie an der Leitplanke beläuft sich auf circa 4500 Euro. Der Volvo musste durch einen Abschlepper von der Leitplanke geborgen werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Auf den Volvo-Fahrer wird nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zukommen.

