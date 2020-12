Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

LandauLandau (ots)

Am Mittwochmorgen, den 23.12.2020, kam es in der Niederhohlstraße in Herxheim zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Geschädigte stellte zunächst gegen etwa 11:00 Uhr sein Fahrzeug in einer Parklücke längs zur Niederhohlstraße ab. Als er ungefähr 15 bis 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an diesem fest. Vermutlich stieß ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beim Rückwärtsausparken gegen das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubterweise von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

