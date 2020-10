Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Taschendiebstahl in Geschäft

Heiden (ots)

Am Freitagmorgen wurde eine 69-jährige Frau aus Groß Reken während eines Einkaufs in einem Markt an der Industriestraße Opfer von Taschendieben. Die Tatzeit liegt zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche aufbewahrt und die Tasche im Einkaufskorb deponiert. An der Kasse stellte sie dann den Diebstahl der Geldbörse fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Zusatz: In einer vorherigen und mittlerweile gelöschten Pressemeldung war als Ort versehentlich Velen angegeben worden. Wir bitten, diesen Irrtum zu entschuldigen.

