POL-PDLD: Bargeld erbeutet

In der Probsteistraße in Hördt ereignete sich heute ein außergewöhnlicher Diebstahl. Eine 63-jährige Frau stieg gegen 8 Uhr in ihr Fahrzeug und startete gerade den Motor, als ein bislang unbekannter Täter die hintere Autotür öffnete. Er entnahm einen auf dem Rücksitz stehenden Einkaufskorb, in dem sich Bargeld befand. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und setzte die Flucht dann kurz später mit einem dunklen PKW fort. Trotz einer groß angelegten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur. Wer kann Hinweise zu der Tat oder dem geflüchteten Fahrzeug geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

