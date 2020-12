Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Fußgängerin verletzt

Großfischlingen

Mit leichten Verletzungen kam gestern Morgen (22.12.2020, 10.40 Uhr) eine 21 Jahre alte Fußgängerin in ein Krankenhaus, weil sie auf der L 507, kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Edesheim, vom rechten Außenspiegel einer Citroenfahrerin touchiert wurde. Hierbei erlitt sie Verletzungen am linken Arm und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

