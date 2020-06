POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Verdacht eines Tötungsdelikts/ Nachtrag/ Untersuchungshaft beim Tatverdächtigen angeordnet

Wie bereits gestern berichtet, wurde am Sonntag, 21. Juni 2020, eine 36-jährige Frau mit Stichverletzungen in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Jümmestraße aufgefunden. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Pressemeldung vom 21. Juni 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4629924

Der Tatverdächtige wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Richter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Das Amtsgericht Oldenburg ordnete die Untersuchungshaft an.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Beziehung zwischen dem 19-jährigen Tatverdächtigen und der 36-jährigen Frau näher verifiziert werden. Beide Personen sollen ein Paar gewesen sein. Entgegen der ersten Erkenntnisse konnte im Rahmen der umfangreichen Spurensuche ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden.

