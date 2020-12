Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

LandauLandau (ots)

Am Mittwochmorgen, den 23.12.2020, kam es in der Schlachthofstraße in Landau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die beiden Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Etwa gegen 10:35 Uhr befuhr die 74-jährige Unfallverursacherin die Schlachthofstraße in Landau und wollte die Kreuzung zur Industriestraße in gerader Richtung überqueren. Hierbei übersah sie eine 84-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche die Industriestraße von rechts kommend befuhr und stieß mit dieser zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug der 74-Jährigen und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten weiteren Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen der beiden Beteiligten entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit der 74-Jährigen ergaben sich vor Ort nicht, jedoch muss sie sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Klinker, Polizeikommissar

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell