POL-F: 200918 - 0966 Frankfurt-Innenstadt: Sexuelle Nötigung - Zeugenaufruf

(wie) In der Nacht von Dienstag, 15. September 23:00 Uhr, auf Mittwoch, 16. September 0:00 Uhr, kam es im Bereich der Konstabler Wache/Konrad-Adenauer-Straße zu einer sexuellen Nötigung einer 31-jährigen Frau.

Die Frau stritt sich kurz zuvor mit ihrem Exfreund an der Konstabler Wache. Als sie dann alleine war, kam ein unbekannter Mann auf sie zu und begleitete sie die Konrad-Adenauer-Straße entlang bis vor ein Hotel.

Der Mann gab an, sie trösten zu wollen und fasste ihr dabei mehrmals an den Bauch, den Hals und an die Brust. Die 31-Jährige forderte ihn auf, damit aufzuhören. Daraufhin riss der Mann sie zu Boden, setzte sich auf sie und streckte ihre Arme nach oben. Im weiteren Verlauf hielt er ihr den Mund zu, da sie versuchte, laut zu schreien und schlug ihr in das Gesicht.

Dies bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter des nahen Hotels und kam der Frau zur Hilfe. Der Täter flüchtete unerkannt.

Die 31-jährige geschädigte Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schmächtige aber leicht muskulöse Statur, kurze, dunkle Haare, dunkle Augen, ovales Gesicht, nordafrikanisches Erscheinungsbild, leicht gebräunte Hautfarbe. Trug einen goldenen Hängeohrring, vermutlich mit Feder oder Blatt, eine dunkle, kurze Hose und ein dunkles Muskelshirt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder dem mutmaßlichen Täter machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069/755-51399 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

