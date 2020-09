Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200918 - 0964 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen ereignete sich an der Einmündung Nibelungenallee/Richard-Wagner-Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 07:30 Uhr befuhren der 56-jährige Fahrer des Lkw sowie die 41-jährige Radfahrerin die Nibelungenallee in gleicher Richtung nach Osten. In Höhe der Einmündung zur Richard-Wagner-Straße bog der Lkw-Fahrer nach rechts in diese ab. Bei diesem Abbiegevorgang kollidierten die beiden und die Fahrradfahrerin geriet unter den Lkw, wo sie eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite die Frau. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

