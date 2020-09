Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200917 - 0961 Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall mit einem Krankenwagen

Frankfurt (ots)

(ne) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krankenwagen und einem Pkw kam es gestern Nachmittag um 17:00 Uhr auf der Kreuzung Hansaallee/Miquelallee. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zuvor war der Rettungswagen mit einer Patientin und unter Verwendung von Sondersignalen auf der Miquelallee in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zeigte die Ampel in diesem Moment rot für diese Fahrtrichtung. Die 20-jährige Fahrerin des Rettungswagens fuhr mit Sondersignalen in den Kreuzungsbereich ein und prallte mit dem von rechts aus der Hansaallee kommenden BMW, der mit zwei Personen besetzt war, zusammen. Die 20-Jährige wurde dadurch leicht, ihr 25-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die transportierte Patientin erlitt durch den Unfall keine weiteren Verletzungen. Alle Drei kamen in Frankfurter Kliniken. Die beiden Insassen des BMW blieben glücklicherweise unverletzt.

Wegen des Unfalls kam es im Berufsverkehr zu massiven Beeinträchtigungen. Im Zuge der Unfallmaßnahmen wurde der Verkehr umgeleitet und eine Rundfunkwarnmeldung ausgelöst. Gegen 19:00 Uhr waren die Maßnahmen beendet.

