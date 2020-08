Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Flächenbrand - Polizei warnt vor offenem Feuer

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Memelstraße 17.08.2020, 03:26 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Montags eine Freifläche an der Memelstraße in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 03.26 Uhr durch Brandgeruch geweckt. Als er daraufhin aus dem Fenster schaute, nahm er neben dem Brandgeruch auch einen Feuerschein wahr und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als diese vor Ort erschien standen etwa 600 Quadratmeter einer Freifläche in Flammen. Die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Helmstedt begannen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Barmke umgehend mit den Löscharbeiten. Nach gut 60 Minuten war der Brand gelöscht und der Einsatz beendet. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise hierzu geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

In diesem Zusammenhang weist Polizei darauf hin, offene Feuerstellen im Freien zu vermeiden, sowie keine brennenden Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen. Aufgrund der derzeit hohen Temperaturen in Verbindung mit anhaltender Trockenheit können Wälder, Felder und Wiesen schnell in Brand geraten.

