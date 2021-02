Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hausfriedensbruch

Soest (ots)

Am Dienstag, um 00:30 Uhr, bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens eine ausgelöste Alarmanlage an der Sparkassenfiliale am Kaiser-Otto-Weg. Sie konnten einen Mann im Vorraum bemerken, der kurz darauf das Gebäude verließ. Der 26-jährige, in Soest lebende Mann gab an, dass er Geld abholen wollte. Als die Tür der Filiale sich nicht öffnete, schob er die Scheiben der Eingangstür mit körperlicher Gewalt auseinander. Nachdem die Alarmanlage auslöste, hätte er auch mit dem Erscheinen der Polizei gerechnet. Dass die Sparkasse Nachts geschlossen sei, habe er nicht gewusst. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (lü)

