POL-MR: Einbruch in Getränkemarkt - Täter erbeuten Tabakwaren; Einbrecher erbeuten Rasenmähtraktor; Gestohlenes Auto gesichtet - Kripo bittet um Mithilfe

Niedereisenhausen - Einbruch in Getränkemarkt - Täter erbeuten Tabakwaren

In der Nacht zum Donnerstag, 29. Oktober, drangen Einbrecher durch eine eingeschlagene Scheibe in den Rewe-Getränkemarkt in der Bauhofstraße ein. Sie stahlen den Inhalt des aufgebrochenen Tabakwarenregals, welches direkt hinter dem Fenster stand. Der Wert der erbeuteten Tabakwaren steht noch nicht fest. Nach den Ermittlungen passierte der Einbruch zwischen kurz nach Mitternacht und 00.30 Uhr. Wohl zwei Tätern gelang letztlich die Flucht. Einer war ca. 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine Steppjacke mit Kapuze, eine Mütze und eine Jeans. Der andere, etwa 1,90 Meter große und ebenfalls schlanke Mann hatte die Kapuze seines Sweatshirts aufgesetzt. Wer hat zur Tatzeit diese Männer noch gesehen und kann sie näher beschreiben? Wem ist gegen Mitternacht oder kurz danach rund um die Bauhofstraße also rund um den Getränkemarkt ein Fahrzeug aufgefallen? hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Die Prüfung eines etwaigen Zusammenhangs zu dem Einbruch in einen Rewe-Markt in der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen in der Nacht zum Dienstag, 27. Oktober, mit erbeuteten Tabakwaren im Wert von ca. 15.000 Euro gehört zum Umfang der Ermittlungen. (siehe Presseinfo v. 28. Oktober).

Gönnern - Einbrecher erbeuten Rasenmähtraktor

Einen blauen Iseki Mähtraktor im Wert von 8000 Euro erbeuteten Einbrecher auf dem Sportplatz des FC Angelburg. Der oder die Täter hebelten zunächst das Tor zum Sportplatzgelände und dann noch die Doppelgarage auf, in welcher der Traktor stand. Der Einbruch war am Mittwochabend, 28. Oktober, zwischen 21 und 21.45 Uhr. Zum Abtransport dürfte ein entsprechendes Fahrzeug benutzt worden sein. Möglicherweise ein Pkw mit Anhänger, ein geschlossener Kleintransporter oder auch ein offener Pritschenwagen oder ein größerer Lastwagen. Wer hat zur Tatzeit vor dem Sportgelände in der Straße Zur Bracht oder im Ort solche als Transporter infrage kommenden Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gestohlenes Auto gesichtet - Kripo bittet um Mithilfe

Gladenbach/Wetzlar

Offensichtlich fährt ein gestohlener, grauer Nissan 350Z nach wie vor durch Mittelhessen. Nach dem Diebstahl fiel der Pkw mehrfach auf. Das Auto wurde am Montag, 21. September, zwischen 7 und 12.40 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Gerspel" in Gladenbach Erdhausen gestohlen. Während der Ermittlungen fiel das Auto am 01. Oktober wegen eines Parkverstoßes in Wetzlar und dann bei zwei Tankbetrügereien am 22 Oktober in Erdhausen und am 29. Oktober erneut in Gladenbach auf. In allen drei Fällen waren sogar noch die originalen Kennzeichen, MR-XJ336, montiert. Sowohl die Fahndung am 22 Oktober als auch die am Mittwoch, 28. Oktober, verlief erfolglos. Möglicherweise fährt der doch auffällige Sportwagen weiterhin in den Bereichen Gladenbach und Wetzlar herum oder parkt irgendwo. Bei Sichtung dieses zur Fahndung ausgeschriebenen Autos bitte sofort die Polizei benachrichtigen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

