Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verbotene Grußformel _Kripo bittet um Hinweise; Mit Farbe gespritzt; Platte Reifen; Unfall bei Einfahrt ins Parkhaus; Unter Drogen am Steuer; Wohnungseinbruch abgebrochen; Einbrecher stiehlt Kasse

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrecher stiehlt Kasse

Auf noch nicht feststehende Art und Weise gelang einem Dieb in der Passage des Lahncenters im Pilgrimstein die Öffnung des Fensters zum Außenverkauf eines Gastronomiebetriebs. Der Täter stahl die Registrierkasse mit mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch, 28.Oktober verdächtige Beobachtungen in der Passage gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Wohnungseinbruch abgebrochen

Eine Wohnungseingangstür im ersten Stock eines Hauses in der Stresemannstraße zeigte deutliche Hebelspuren, die danebenliegende Tür blieb unberührt. Das beabsichtigte Eindringen scheiterte. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 22. Oktober und Mittwoch, 28. Oktober fremde Personen im Haus bemerkt? Wem kam nunmehr in Kenntnis des versuchten Einbruchs eine Begegnung verdächtig vor? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unter Drogen am Steuer

Erneut war für einen Autofahrer die Fahrt in Stadtallendorf zu Ende. Bei der Kontrolle des 39 Jahre alten Mannes aus dem Ostkreis am Mittwoch, 28. Oktober, um 16.10 Uhr, reagierte der Drogentest positiv auf THC. Der Wagen blieb stehen und der Mann musste mit zur Blutprobe. Den Autoschlüssel bekommt der Mann zurück, wenn er nicht mehr unter dem Einfluss berauschender Mittel steht.

Marburg - Mit Farbe gespritzt

In der Nacht zum Montag, 26. Oktober, bespritzten Unbekannte ein Haus Bei der Hirsemühle mit grauer Farbe. Es sieht so aus, als habe man von der Straße aus die Farbe möglicherweise aus dem Eimer oder einem anderen Gefäß heraus gegen die Haustür geschüttet. Die Farbe lief die Haustür herunter und verspritzte bis an die Fassade. Weitere großflächige Farbtropfen waren zudem auf dem Kopfsteinpflaster des Hofes verteilt. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Verbotene Grußformel

Bereits am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 17.50 Uhr, trafen sich auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 1 und 2 drei junge Männer, die sich gegenseitig mit einer verbotenen Formel, dem sogenannten "Hitlergruß", begrüßten. Der Staatsschutz der Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Männer beitragen könnten. Wer war zu der Zeit ebenfalls am Bahnsteig und wer hat das Verhalten noch beobachtet? Wer kann die Männer näher beschreiben oder sie sogar identifizieren? Die Männer waren annähernd gleich groß und schlank. Einer hatte kurze Haare mit einem Seitenscheitel. Er trug helle Schuhe zur dunklen Kleidung. Er trug eine dreiviertellange, über das Gesäß reichende Jacke (Parka) mit Kapuze und eine lange Kette Anhänger offen auf dem Pulli. Der Zweite hatte eine kurze, schwarze Jacke an und darunter einen blauen Pulli mit Kapuze. Die gesamte Kleidung war dunkel. Er hatte einen Kurzhaarschnitt (ca. 12 - 15mm). Der Dritte trug eine auffällig gefleckte (Camouflage) Jacke mit Kapuze über seinem Kapuzenshirt und eine an den Seiten breit abgesetzte Hose, eventuell eine Jogginghose. Er hatte helle an den Seiten ausrasierte Haare und sein Deckhaar hinten zu einem kleinen Zopf zusammengebunden. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach - Platte Reifen

In der Nacht zum Donnerstag, 29. Oktober, kam es zwischen 18 und 07.30 Uhr in der Straße Zum Eisenberg zu Sachbeschädigungen an zwei Autos. An beiden Autos stachen der oder die Täter jeweils beide hinteren Reifen platt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Unfall bei Einfahrt ins Parkhaus

In der Nacht zum Mittwoch, 28. Oktober, um 03.40 Uhr, beabsichtigte der Fahrer/die Fahrerin eines weißen VW Polo von der Sommerbadstraße aus in das Parkhaus am Erlenring zu fahren. Die Zufahrt vor der Schranke verläuft bergab. Aus unbekannten Gründen geriet der Polo zunächst gegen den linken Bordstein und prallte dann gegen einen Metallschutzbügel vor dem Schrankenhäuschen. Der Schaden an dem Bügel beträgt 500 Euro. Nach vorliegenden Informationen stieg der Fahrer/die Fahrerin aus, fertigte Fotos von dem Schaden, kümmerte sich dann aber bis heute nicht um die Schadensregulierung. Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des weißen Polos in der Nacht machen? Wer hat den Unfall gesehen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell