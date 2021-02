Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwerpunktkontrollen

Lippstadt (ots)

Am Montag zwischen, 7 Uhr und 14 Uhr, führte die Polizei im Lippstädter Stadtgebiet an wechselnden Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. Die Beamten kontrollierten hierbei 79 Fahrzeuge. In vier Fällen schrieben sie Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 69 Mal wurde ein Verwarngeld fällig. Die meisten Verstöße (60 Fälle) stellten bei der Missachtung des "Stopp-Zeichens" fest, gefolgt vom nicht angelegten Sicherheitsgurt (vier Fälle). (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell