Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Drogenvortest positiv - Drogen sichergestellt

Warstein (ots)

In der Nacht von Sonntag (31. Januar) auf Montag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Wagen mit vier Insassen in der Straße "Beckerhaan" in Belecke. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 20-jährigen Fahrer ein positiver Drogenvortest durchgeführt. Zwei 17-jährige Insassen des Wagens hatten zudem noch kleinere Betäubungsmittelmengen dabei, die anschließend sichergestellt wurden. Der Fahrer musste die Polizeibeamten mit ins Krankenhaus begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (reh)

