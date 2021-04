Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brandursache geklärt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.04.2021

Kleve (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag (23.04.2021) ein Mann bei einem Brand in einer ehemaligen Kindertagesstätte ums Leben kam, hat die Kriminalpolizei am heutigen Montag (26.04.2021) gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort in Augenschein genommen.

Auslöser für den Brand war nach ersten Ermittlungen wahrscheinlich eine brennende Kerze, von der das Feuer auf die Schlafstätte des verstorbenen Mannes übergriff.

Ein Fremdverschulden liegt nach aktuellem Ermittlungsstand daher nicht vor. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell