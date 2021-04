Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Radfahrer wird von einem Pkw geschnitten und stürzt

Herdecke (ots)

Herdecke - Am 01.04.2021, um 18:15 Uhr, wurde ein 49- jähriger Radfahrer aus Wetter auf der Gedener Straße in Herdecke von einem unbekannten Fahrzeugführer eines Pkw geschnitten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 49-Jährige Ausweichen und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

