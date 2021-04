Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am Samstag, 03.04.2021, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 16 jähriger Remscheider, mit seinem Leichtkraftrad Yamaha, die Landstraße 699 in Fahrtrichtung Breckerfeld. In Höhe einer engen Rechtskurve, in der Ortschaft Ahlhauser Hammer, stürzte er und rutschte mit seinem Fahrzeug in eine entgegenkommende 48 jährige Ennepetalerin, welche dort mit ihrem Pedelec die Straße in Richtung Altenvoerde befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell