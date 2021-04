Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Büroeinbruch im Leharweg auf Karfreitag

Herdecke (ots)

An Karfreitag, den 02.04.2021 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 18:40 Uhr gelangten unbekannte Täter nach Aufbruch eines Kellerfensters in ein Firmenbüro. Hier wurde das gesamte Büro vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Aufbruch einer Geldkassette konnte ein kleiner Geldbetrag erbeutet werden bevor die Täter unerkannt flüchteten.

