Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus PKW

Handtasche entwendet

Kevelaer-Wetten (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (26. April 2021) zwischen 18:50 und 19:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines silberfarbenen Renault Scenic eingeschlagen, der am Altwettener Weg abgestellt war. Sie griffen ins Fahrzeuginnere und stahlen eine Handtasche aus dem Wagen. Die Kripo Goch sucht nach Zeugen, die sich bitte unter 02823 1080 melden. Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Auch unter dem Sitz sind Handtaschen oftmals nicht sicher verstaut, erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Selbst unscheinbare Sporttaschen oder Pakete können Tätern einen Anreiz bieten, in der Hoffnung, Dinge von Wert darin zu entdecken. (cs)

