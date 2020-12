Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Terrassentür mit Stein eingeworfen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter warf am Montagabend gegen 17:30 Uhr an einem Wohnhaus in der Dörrenbacher Straße mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür ein. Die Gründe für die Tat sind bislang unbekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

