BPOL NRW: "Fette Beute" für Parfümdiebin; Bundespolizei nimmt 17-Jährige fest

KölnKöln (ots)

Dienstagmittag steckte eine Jugendliche in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof mehrere Parfümflaschen im Wert von knapp 500,- Euro ein und verließ das Geschäft. Ein Hinweis eines Detektivs führte zur Festnahme durch die Bundespolizei.

Das wäre eine "fette Beute" gewesen, wenn der Ladendetektiv den Diebstahl nicht beobachtet hätte: Eine junge Frau bediente sich am Regal eines Geschäftes im Kölner Hauptbahnhof und packte ungeniert mehrere Parfümflaschen in ihre Handtasche. Daraufhin ging sie schnellen Schrittes aus dem Ladenlokal. Der aufmerksame Detektiv sprach eine Streife der Bundespolizei an, die Tatverdächtige wurde festgenommen. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der Diebstahl nachgewiesen werden. Die 17-jährige Rumänin ist aufgrund von Eigentumsdelikten hinreichend bekannt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl ein. Die Jugendliche wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

