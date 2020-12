Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 400.000 EUR Bargeld auf der Autobahn A 61 sicher

Kleve - Kempen - NettetalKleve - Kempen - Nettetal (ots)

Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei überprüfte am Dienstagvormittag, 8. Dezember 2020 um 11:45 Uhr, auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 25-jährigen Niederländer in einem VW Bus Multivan. Auf Nachfragen teilte der Reisende mit, dass er auf der Fahrt von Rotterdam nach Aachen sei um dort einzukaufen. Hierbei wirkte er nervös und angespannt, seine Hände zitterten. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugkontrolle erkannten die Beamten Unregelmäßigkeiten an der Ladefläche hinter dem Fahrersitz. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme wurde ein Versteck entdeckt und geöffnet. Hierin lag eine Plastiktüte mit insgesamt 400.000 EUR Bargeld. Das Geld wurde vor Ort sichergestellt und der Mann in Gewahrsam genommen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verdacht der Geldwäsche hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen.

