BPOL NRW: Ungewöhnlicher Fahrgast in der S-Bahn: Tierischer Einsatz für die Bundespolizei

KölnKöln (ots)

Einen ungewöhnlichen Einsatz begleitete die Bundespolizei am Dienstagmorgen (08.12.2020): Ein Lokführer entdeckte eine große Krabbe in einem Abteil. Die Bundespolizei übernahm im Kölner Hauptbahnhof das hilflose Tier.

Einfahrt der S-Bahnlinie 19 gegen 07:40 Uhr im Kölner Hauptbahnhof. Die alarmierte Bundespolizei nahm den ungewöhnlichen Reisenden ohne Fahrschein in Empfang. Tatsächlich versteckte er sich unter einem Sitz und wurde durch die Beamten vorläufig "in Gewahrsam" genommen. Glücklicherweise konnte die Tierrettung der Kölner Feuerwehr den Fahrgast übernehmen. Wie die Krabbe in die S-Bahn gelang, blieb für die Polizisten ein Geheimnis.

