BPOL NRW: Gelegenheit macht Diebe - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen mit Beute im Hagener Hauptbahnhof

Gestern Abend (6. Dezember) nutzte ein 38-jähriger Mann aus Meinerzhagen einen Zughalt im Hagener Hauptbahnhof, um eine Zigarette zu rauchen. Diese Gelegenheit nutzte ein Gepäckdieb und entwendete den Rucksack des Mannes. Bundespolizisten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Um 22:47 Uhr hielt die RB 52 planmäßig im Hagener Hauptbahnhof. Den Halt nutzte der Mann aus Meinerzhagen, um auf dem Bahnsteig eine Zigarette zu rauchen. Seinen Rucksack ließ er dabei an seinem Sitzplatz zurück. Dies nutzte ein 28-jähriger Mann aus Hamm aus und soll den Rucksack an sich genommen und damit den Zug verlassen haben. Nach Abfahrt des Zuges bemerkte der Eigentümer den Verlust seines Rucksacks und informierte noch aus dem fahrenden Zug die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof.

Aufgrund der guten Beschreibung des Rucksacks konnte der 28-Jährige noch auf einem Bahnsteig vorläufig festgenommen werden. Gegen den Polizeibeamten Mann aus Hamm, der von den Staatsanwaltschaften in Halle (Westfalen) und Dortmund gesucht wird, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben und gibt folgende Ratschläge:

- Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. - Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. - Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen

