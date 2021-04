Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Geldbörse aus PKW entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Zwischen Freitag (23.04.2021), 22:00 Uhr und Samstag (24.04.2021), 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem PKW.

Die Besitzerin hatte den PKW in ihrer Hauseinfahrt an der Straße "Am alten Park" abgestellt und den Diebstahl am Samstagmorgen bemerkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell