Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Werkzeuge bei zwei Einbrüchen erbeutet

Issum (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Weseler Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag, 12.10.2020, mehrere Werkzeuge, so u.a. ein Schweißgerät und einen Abbruchhammer erbeutet. Die Gegenstände waren in einer Garage sowie in einer Stallung aufbewahrt worden. Die Verdächtigen hatten kurzerhand die Türen aufgebrochen. Die Tatzeit lässt sich möglicherweise auf gegen 00:15 Uhr eingrenzen. Ein Nachbar, dessen Hund anschlug, hatte einen Mann beobachtet, der von seiner Pferdkoppel kam. Auf Ansprache reagierte der Unbekannte nicht, sondern lief über ein an das Anwesen angrenzende Feld in Richtung Autobahn.

In der gleichen Nacht drangen offenbar dieselben Täter in eine in der Nähe des ersten Tatorts befindliche Lagerhalle auf dem Xantener Weg ein. Hier gelangten sie über ein Seitenfenster in das Gebäudeinnere und stahlen mehrere Winkelschleifer, Akkuschrauber und Kettensägen. Nach dem Umfang des Diebesgutes muss die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht daher weitere Zeugen. (SI)

