Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Pkw-Fahrer verstorben

Kalkar (ots)

Ergänzung Auftrag Nr. 4182109 Der am 07.10.2020 bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinuferstraße in Wissel verunglückte und lebensgefährlich verletzte Autofahrer ist seinen Verletzungen erlegen. Der Emmericher war gegen 11.50 Uhr in Fahrtrichtung Wissel von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. (SI)

